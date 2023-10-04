В Москве изменили сроки проведения киберспортивного "Турнира большого города"

Соревнования пройдут с 30 октября по 1 декабря

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Организаторы продлили срок регистрации на киберспортивный "Турнир большого города" в Москве, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"Регистрация на киберспортивный "Турнир большого города" продлена до 27 октября. Сами соревнования пройдут с 30 октября по 1 декабря", - говорится в сообщении. До этого планировалось, что регистрация продлится до 6 октября, а состязания будут проводиться с 9 по 12 ноября.

Турнир в будние дни будет проходить онлайн, а в выходные - офлайн на базовых площадках. На нем будет представлено семь дисциплин, пять из которых - компьютерные игры и две - мобильные. Один и тот же спортсмен сможет участвовать в любом соревновании, представленном на турнире, но в составе одной и той же команды.

"Турнир большого города" проходит с 2021 года, его проводит Московский центр воспитательных практик, за два года в нем приняли участие более 10 тыс. жителей столицы.