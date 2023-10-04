Ущерб от миграционного кризиса в мексиканском штате за две недели составил почти $1 млрд

За этот период более 14,5 тыс. грузовиков не смогли проехать через пограничные мосты

МЕХИКО, 4 октября. /ТАСС/. Экономические потери пограничного мексиканского штата Чиуауа от миграционного кризиса только за последние две недели составили почти $1 млрд. Об этом говорится в заявлении властей штата, опубликованном во вторник на сайте местного правительства.

"Экономические потери, вызванные миграционным кризисом, за этот понедельник, 2 октября, достигли $76,57 млн <...>. Ущерб за период с 18 сентября <...> уже составляет $947,90 млн, что связано с уменьшением пропуска грузовых автомобилей", - говорится в заявлении. Как отмечается, за указанный период более 14,5 тыс. грузовиков не смогли проехать через пограничные мосты. Такие последствия обусловлены "миграционным кризисом, вызванным прибытием тысяч людей", уточняется в заявлении.

Ранее телеканал CBS информировал, что каждый день границу США и Мексики только через штат Аризона незаконно пересекают около 1,9 тыс. человек. За последние два года число смертей мигрантов на южной границе США достигло рекордных показателей. В 2022 году было зафиксировано 853 таких случая, в 2021 году - 546. С начала 2023 финансового года погибли 330 мигрантов, сообщает CBS.

Ранее президент США Джо Байден неоднократно подвергался критике за проводимую миграционную политику. Губернатор Техаса Грег Эбботт обвинил главу государства в обострении ситуации с нелегальной миграцией на американо-мексиканской границе. Администрация Байдена отменила ряд миграционных законов, принятых его предшественником Дональдом Трампом.