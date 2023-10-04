Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности

Их внесли в перечень предметно-количественного учета

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России ужесточило оборот препаратов для прерывания беременности, внеся их в перечень предметно-количественного учета (ПКУ). Об этом говорится в приказе министерства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Приказываю утвердить прилагаемый перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету", - говорится в документе за подписью министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Перечень пополнился такими лекарственными средствами, как мизопростол и мифепристон. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года и действует до 1 сентября 2030 года.

Как ранее заявила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России профессор Наталия Долгушина, расширение перечня ПКУ не снизит доступность средств экстренной контрацепции.