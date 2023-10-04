Западные дипломаты отказались от встречи с находящимися в Белоруссии детьми из Донбасса

Заместитель главы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич ранее проинформировал аккредитованных в стране дипломатов об оздоровлении в республике детей из других государств, а также из Донбасса и пригласил лично посетить места отдыха детей, пообщаться с ними и с сопровождающими лицами

НОВОПОЛОЦК /Витебская область/, 4 октября. /ТАСС/. Аккредитованные в Белоруссии дипломаты из стран Запада, обвинявших Минск в "депортации" украинских детей, отказались от приглашения приехать в Новополоцк Витебской области, чтобы встретиться с находящимися в республике на отдыхе и оздоровлении детьми из Донбасса. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов.

"Нет [представители обвинявших Белоруссию стран не приезжают сегодня]. Я слышал об этих обвинениях. Это абсолютно дикий, негуманный, нечеловеческий подход. То, что нашу страну, которая всегда отличалась своим миролюбием, пытаются обвинить в ужаснейших преступлениях против детей, это просто не поддается никаким комментариям", - сказал Демидов.

Он заверил, что белорусские власти "готовы показать правдивую ситуацию, благородность своих намерений и действий". "Но, к сожалению, правда никому не нужна. Тем самым представители этих дипмиссий подтверждают устоявшийся тезис о том, что на Западе сформировалась империя лжи, которая от правды отворачивается и бежит, как черт от ладана", - подчеркнул глава города.

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич 22 сентября в ходе брифинга проинформировал аккредитованных в стране дипломатов об оздоровлении в республике детей из других государств, а также из Донбасса и пригласил лично посетить места отдыха детей, пообщаться с ними и с сопровождающими лицами. С учетом публично звучащих, в том числе на площадках ООН и от западных политических и государственных деятелей и структур, обвинений Минска в "насильственной депортации украинских детей" замминистра подробно остановился на работе белорусских общественных объединений и государственных структур по оказанию помощи детям Донбасса. Была подчеркнута полная прозрачность их работы и соответствие проектов всем юридическим требованиям, в том числе по вопросам въезда, выезда и пребывания несовершеннолетних в Белоруссии. Вскоре после этого МИД Украины призвал иностранных дипломатов игнорировать приглашение Минска и воздержаться от посещения мест отдыха детей из Донбасса в Белоруссии.

Безумные попытки обвинений

Комитет по иностранным делам Европарламента 18 июля утвердил доклад о ситуации в Белоруссии, в котором призвал страны и институты Евросоюза добиваться выдачи ордера Международного уголовного суда в Гааге на арест президента республики Александра Лукашенко за его участие в эвакуации детей из зоны боевых действий на Украине. В конце июня Лукашенко назвал безумными попытки привлечь его к международному суду за прием детей Донбасса для оздоровления в республике.

В сентябре 2022 года госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев сообщал, что в рамках постоянного проекта СГ более 2,1 тыс. детей из ДНР и ЛНР побывали в оздоровительных лагерях в Минской области. В середине сентября 2023 года посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой проинформировал, что с начала конфликта в Донбассе Белоруссия оказывает системную помощь детям региона, более 3,5 тыс. из них прошли лечение и реабилитацию в республике.