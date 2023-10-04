4 октября, 08:33

Минпросвещения планирует до конца года утвердить единую систему оплаты труда для учителей

По словам главы ведомства Сергея Кравцова, сейчас школы по-разному начисляют зарплаты

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Минпросвещения планирует утвердить единую систему оплаты труда для педагогических работников до конца 2023 года, сейчас школы по-разному начисляют зарплаты учителям. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Что касается единой системы оплаты труда, то основные подходы этой системы уже разработаны. Мы систематизировали стимулирующие выплаты, сегодня у нас уже подготовлен четкий перечень, мы надеемся, что до конца года этого мы его утвердим", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Кравцов пояснил, что сейчас в РФ наблюдается "определенный перекос" в начислении зарплат учителям, потому что по закону фактически каждая школа устанавливает свою систему оплаты труда.

"Когда у нас будет единая прозрачная система оплаты труда с определенными понятными критериями начисления, в том числе за стимулирующие, я уверен, что ситуация будет меняться", - считает министр. 

Теги:
Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
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