Правительственная комиссия одобрила продажу БАДов по рецепту

Законопроект направлен на совершенствование порядка обращения и применения гражданами биологически активных добавок

МОСКВА, 4 октября./ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, в соответствии с которой врачи смогут назначать пациентам биологически активные добавки (БАД) и выписывать на них рецепт. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России.

Законопроект направлен на совершенствование порядка обращения и применения гражданами биологически активных добавок.

"Правительство России наделяется полномочиями по установлению качества БАД и сырья для их изготовления в зависимости от степени влияния на здоровье человека. Кроме того, правительство сможет устанавливать способы регистрации БАД, произведенных отечественными производителями, а также особенности применения БАД на территории Российской Федерации", - сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Структура регулирования биологически активных добавок предлагается по аналогии с контролем лекарственных препаратов и медицинских изделий, в отношении которых с 2020 года действуют особенности их регистрации и обращения, добавил он.

"Цель предлагаемых норм заключается в сохранении здоровья граждан, недопущении бесконтрольного применения добавок. Инициатива наделяет медработников правом назначать БАД, отвечающие по качеству законодательству РФ и зарегистрированные в соответствии с ним. Также проектом запрещается распространение информации, содержащей предложения о розничной торговле биологически активными добавками, в том числе дистанционным способом", - пояснил Груздев.

Он подчеркнул, что вводимые изменения могут снизить обороты рынка БАД, поскольку в большинстве случаев граждане приобретают их без рецептов и предварительной консультации медицинских работников.

"По данным аналитиков, по итогам 2022 года емкость рынка в денежном выражении составила 91,9 миллиарда рублей, что на 13% превысило показатель предыдущего года. Безусловно, инициатива требует тщательной подготовки и широкого обсуждения в профессиональном сообществе", - сказал Груздев.