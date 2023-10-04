Благоустройство улицы Чайковского в Клину завершат в конце октября

После завершения работ этот участок станет частью общей прогулочной зоны вместе с территорией отдыха вдоль Демьяновского проезда и стадиона "Строитель"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Работы по благоустройству исторической части города продолжаются в Клину, до конца октября будет завершено обновление улицы Чайковского. Об этом сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"Сейчас идет второй этап благоустройства исторической части города Клин - улицы Чайковского. После завершения работ, в конце октября, этот участок станет частью общей прогулочной зоны вместе с территорией отдыха вдоль Демьяновского проезда и стадиона "Строитель". Ранее эта территория была благоустроена благодаря победе во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений", - привели в тексте слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.

В пресс-службе добавили, что работы по благоустройству ведутся в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Отмечается, что протяженность участка, на котором проводятся работы по благоустройству, составляет около 1,5 км. Здесь планируется создание комфортной зоны для пешеходов, с реконструкцией тротуаров и устройством велодорожки, устройством современной системы уличного освещения и установкой малых архитектурных форм. Кроме того, в пойме реки Сестра будет организована зона отдыха с деревянным настилом, спуском и площадкой, где будет находиться беседка на правом берегу, а на левом - пирс.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время ведется устройство оснований дорожно-тропиночной сети, настилов, лестницы и плиточного покрытия, монтаж бортового камня, садово-парковой мебели.