Парки Петергофа закрыли из-за штормового предупреждения

Для посещения открыты Большой петергофский дворец, Особая кладовая, Церковный корпус, Музей фонтанного дела, Государевы потехи, Дом игральных карт, Музей коллекционеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Все парки государственного музея-заповедника "Петергоф" закрыли для посещения из-за штормового предупреждения, сообщается в Telegram-канале учреждения.

"Все парки музея-заповедника "Петергоф" закрыты для посещения в связи со штормовым предупреждением. Открыты следующие музеи: Большой петергофский дворец, Особая кладовая, Церковный корпус, Музей фонтанного дела, Государевы потехи, Дом игральных карт, Музей коллекционеров", - отметили в музее.

Как ранее сообщила пресс-служба администрации губернатора города, в Петербурге с 11:00 до 19:00 часов 4 октября объявлен "оранжевый" уровень (означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий) опасности из-за сильного ветра с порывами до 25 м/с.

Как отметил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, в Петербурге за минувшую ночь выпало 16 мм осадков, что составляет четверть от месячной нормы октября. В течение дня дожди продолжатся.

40 аварийных бригад дорожников будут готовы выехать к месту происшествия по первому же сигналу, чтобы не допустить подтоплений, сообщал накануне комитет по благоустройству Санкт-Петербурга. Более 20 дежурных групп садово-парковых предприятий будут оперативно реагировать на нештатные ситуации на территориях зеленых насаждений.