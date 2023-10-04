Два педагога из Москвы вышли в финал всероссийских конкурсов

Столицу представляют учитель-дефектолог проекта госпитальных школ "УчимЗнаем" Виктория Игнашина и педагог-психолог школы №1321 "Ковчег" Анна Калабухова

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Два московских педагога стали финалистами всероссийских конкурсов "Учитель-дефектолог России - 2023" и "Педагог-психолог - 2023", сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"Московские педагоги стали финалистами всероссийских конкурсов "Учитель-дефектолог России - 2023" и "Педагог-психолог - 2023". Столицу представляют учитель-дефектолог проекта госпитальных школ "УчимЗнаем" Виктория Игнашина и педагог-психолог школы №1321 "Ковчег" Анна Калабухова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в региональном этапе конкурса "Учитель-дефектолог России - 2023" принимали участие педагоги из 75 регионов страны, в финал прошли 20 человек в двух номинациях - "Дефектолог года" и "Логопед года". Финалистам предстоит показать эффективные технологии в работе с учениками на мастер-классах, умение решать кейсы в типовых, нестандартных и проблемных ситуациях и провести открытый урок с учащимися с ограниченными возможностями здоровья. В региональном этапе конкурса "Педагог-психолог - 2023" участвовали представители 85 регионов России, финалисты от каждого региона примут участие в блиц-интервью, проведут мастер-классы, на которых представят свои практические наработки. По итогам экспертного тура конкурса в суперфинал отберут 15 человек, которые попробуют силы в решении профессиональных кейсов.

Имена победителей объявят 5 октября. В пресс-службе добавили, что обе финалистки от Москвы - победительницы регионального этапа конкурса "Педагоги года Москвы", который в этом году проходил в рамках Года педагога и наставника.