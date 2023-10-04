Жители Подмосковья за 1,5 месяца совершили почти 14 млн поездок по МЦД-3

МЦД-3 проходит по территории городских округов Химки, Люберцы, Раменский, Жуковский, где проживает 891 тыс. человек

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Жители Московской области совершили почти 14 млн поездок по третьему маршруту московских центральных диаметров "Зеленоград-Раменское" за полтора месяца его работы. Об этом говорится в материалах пресс-службы губернатора региона Андрея Воробьева к посещению нового пешеходного перехода через пути МЦД-3 в Раменском.

"МЦД-3 проходит по территории четырех городских округов: Химки, Люберцы, Раменский, Жуковский, где проживает 891 тыс. человек, за 1,5 месяца с момента открытия им воспользовалось почти 14 млн пассажиров из Подмосковья", - отмечает пресс-служба. При этом, как подчеркивается в материалах, поток людей на Ленинградско-Казанском диаметре увеличился почти на 30 тыс. человек.

В пресс-службе губернатора проинформировали, что в рамках рабочей поездки Воробьев осмотрел переход у платформы "Удельная", который вошел в региональную госпрограмму "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" на 2023-2027 годы. "Вы знаете, что здесь через железнодорожные пути проходила "народная тропа", как ее называют, она была одной из самых опасных в Московской области", - сказал губернатор во время общения с местными жителями. По его словам, именно после анализа смертности, аварийности на железнодорожных путях началась программа строительства переходов. "Приехал убедиться, что все работает, самое главное - есть лифты, это очень важно для людей старшего поколения, мам с колясками, тех, кто идет нагруженный, с какими-то важными покупками", - заметил Воробьев.

Он также заметил, что после запуска МЦД-3 пассажиропоток платформы "Удельная" увеличился до 11,8 тыс. человек в сутки. Сооруженный здесь новый надземный пешеходный переход соединяет улицу Интернациональную и Южный проспект, им смогут пользоваться около 23 тыс. жителей Раменского.

МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" протяженностью в 85 км с 38 остановками был запущен 17 августа. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что за месяц работы МЦД-3 его пассажиры совершили порядка 11,5 млн поездок.