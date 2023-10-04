По всей Великобритании машинисты поездов вышли на забастовку

Телеканал Sky News подчеркнул, что пассажиры по всей стране столкнулись с отменой или задержкой поездов

ЛОНДОН, 4 октября. /ТАСС/. Машинисты поездов из более чем 10 крупных железнодорожных компаний, требующие повышения оклада на фоне высокой инфляции, вышли на забастовку по всей Великобритании. Об этом сообщил телеканал Sky News.

В стачке, организованной профсоюзом Aslef, в частности, принимают участие машинисты компаний Avanti West Coast, Chiltern Railways, CrossCountry, East Midlands Railway, London Northwestern Railway, Northern, Southeastern, TransPennine Express и C2C. Sky News подчеркнул, что пассажиры по всей стране столкнулись с отменой или задержкой поездов вследствие забастовки. Помимо регулярных поездов, в среду перестал ходить экспресс-поезд Gatwick Express, который связывает центр Лондона с аэропортом Гатвик. В свою очередь экспресс-поезд до аэропорта Хитроу курсирует с повышенными интервалами.

Весной члены Aslef отклонили предложение о повышении им зарплаты на 4%. Они настаивают на более существенном росте окладов в связи с высокой инфляцией в Соединенном Королевстве. Предполагалось, что в среду к забастовке машинистов поездов также присоединятся работники лондонского метрополитена, однако в последний момент Британский железнодорожный, морской и транспортный профсоюз объявил об отмене стачки после достижения договоренности о сохранении рабочих мест.

Волна забастовок, вызванных взлетом инфляции (на 10,5% по итогам прошлого года и 6,7% в августе этого года в годовом исчислении) и падением реальных доходов, охватила Великобританию с конца прошлого года. В стачках принимали участие железнодорожники, медработники, водители автобусов, пограничники, почтальоны, учителя школ, преподаватели университетов и представители ряда других профессий.