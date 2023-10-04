Конкурсы по литературе и семейным традициям проведут для свердловских школьников

Мероприятия пройдут в рамках проекта "Будь здоров! Ориентиры жизни"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Творческие конкурсы по русскому языку, литературе и семейным традициям впервые пройдут для старшеклассников Свердловской области в рамках социально-педагогического проекта "Будь здоров! Ориентиры жизни". Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил руководитель проекта Сергей Попов.

"В этом [учебном] году мы решили предложить детям рассмотреть такие темы, как русский язык - то, что сегодня очень важно, язык для любой нации является образующим фундаментом. Один из конкурсов - по русской и отечественной, в том числе советской литературе. И один из конкурсов посвящен семейным традициям", - сказал Попов. Он добавил, что, хотя конкурсы основаны на знаниях из школьной программы, они дают старшеклассникам стимул изучать дополнительную информацию по предметам.

По словам первого замминистра образования и молодежной политики Свердловской области Нины Журавлевой, в прошедшем учебном году проектом была охвачена почти половина школ региона, в нем приняли участие более 600 классов и 12 тыс. учеников. "Ежегодно у нас прослеживается тенденция к тому, что количество желающих принять участие в данном проекте увеличивается", - отметила замминистра.

Проект "Будь здоров! Ориентиры жизни" реализуется в регионе с 2005 года для учащихся 7-9-х классов. Его целью заявлено сохранение и укрепление физического и духовно-нравственного здоровья подрастающего поколения. Главный приз, который получает класс, победивший в различных конкурсах, - поездка на море. Заявки на участие в проекте в новом учебном году можно подать до 27 октября. Класс-победитель определят в мае.