Собянин: в Москве завершили монтаж основных конструкций Национального космического центра

Мэр поблагодарил правительство России за совместное решение задач, которые требуются для этого уникального строения

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Национальный космический центр (НКЦ) может заработать в Москве уже в следующем году, в настоящий момент все основные монтажные работы завершены. Об этом журналистам сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы активно продолжаем строить Национальный космический центр. Закончены основные монтажные работы, все 47 этажей высотного здания. Приступили к фасадным и отделочным работам, инженерии. Согласуем техническое задание на уже технологическую часть. Я надеюсь, что в следующем году центр заработает в полном объеме", - сказал Собянин.

Он поблагодарил правительство России за совместное решение задач, которые требуются для этого уникального строения и концентрации тут научно-технического потенциала Москвы в области космонавтики.

Мэр подчеркнул, что для города очень важно эффективно использовать земельные ресурсы, ресурсы промышленных территорий, которые есть в Москве, но значительная часть из них используется неэффективно.

"Значительная часть зданий либо в аварийном состоянии, либо просто заброшено. И часть таких территорий находится здесь - на территории Хрунечева. Президентом было принято решение на части этой территории построить НКЦ, а на оставшейся территории построить большой технопарк, в котором сосредоточат новые предприятия, компетенции, в том числе и образовательные, научные и так далее. Я думаю, что этот проект будет один из уникальных для страны и Москвы", - добавил Собянин.

Реорганизация территории ГКНПЦ имени Хруничева, расположенной на западе города в районе Филевский парк, осуществляется по решению президента России Владимира Путина и является совместным проектом правительства Москвы и госкорпорации "Роскосмос". Главной частью реорганизованной территории станет комплекс зданий Национального космического центра общей площадью 255 тыс. кв. м. Создание НКЦ позволит сконцентрировать на одной площадке ряд ключевых организаций ракетно-космической промышленности - центральный офис и ситуационный центр госкорпорации "Роскосмос", отраслевые институты и предприятия, в настоящее время разбросанные по всей Москве.