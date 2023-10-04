Более 10 тыс. мероприятий пройдут в Москве в рамках фестиваля "Наука 0+"

В вузах, музеях и научных центрах ученые и представители ведущих технологических компаний расскажут о своих новейших разработках

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Программа всероссийского фестиваля "Наука 0+" предусматривает проведение 6-8 октября в Москве свыше 10 тыс. мероприятий, в числе которых - лекции, мастер-классы, научные шоу, выставки и другие форматы встреч. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

"В Москве с 6 по 8 октября пройдет 18-й Всероссийский фестиваль "Наука 0+". <...> В вузах, музеях и научных центрах ученые и представители ведущих технологических компаний представят свои новейшие разработки. В программе - свыше 10 тыс. мероприятий: лекции, мастер-классы и увлекательные научные шоу, интерактивные выставки, телемосты, показы научных фильмов, состязания роботов, научные бои, экскурсии, интеллектуальные соревнования и квесты, а также первый виртуальный музей науки и многое другое", - говорится в сообщении.

Экспозиция фестиваля в ЦВК "Экспоцентр" на Красной Пресне станет одной из центральных площадок фестиваля. В ней примут участие более 100 организаций, которые представят свои разработки. Выставка будет разделена на девять тематических модулей, в их числе - "Вселенная", "Материя", "Сельское хозяйство", "Инжиниринг", "Медицина и здоровье", "Энергия" и другие.

Госкорпорация "Росатом", выступающая партнером фестиваля, представит в "Экспоцентре" робоконструктор "Завод на столе" для сборки установок по производству ядерного топлива и модель "Завод в миниатюре".

Ученые Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) совместно с МГУ представят в Фундаментальной библиотеке Московского университета стенд для отработки механизмов управления кабиной сверхзвукового пассажирского самолета. Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) познакомит гостей с мегасайенс-проектом НИКА (NICA).

Представители Московского дворца пионеров "Воробьевы горы" подготовили программу "Наука - детям, дети - науке!", предполагающую работу интерактивных зон, мастер-классы. Здесь также пройдут соревнования по робототехнике. На фестивале представят и новую версию робособаки, разработанной инженерами НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова. Среди других участников - "ОКБ Сухого", Российская академия образования, консорциум "Ритм углерода", Северо-Кавказский горно-металлургический институт (СКГМИ), Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) и другие.

О фестивале

Фестиваль "Наука 0+", впервые организованный в 2006 году по инициативе МГУ, проходит ежегодно с октября по ноябрь во всех регионах России на более чем 450 площадках. В Москве 6-8 октября ими станут МГУ имени М. В. Ломоносова, РАН, парк "Зарядье", "Экспоцентр", а также вузы, музеи и научные центры. Главная тема события в 2023 году - "Океан науки".

Организаторами события выступают правительство Москвы, Министерство науки и высшего образования РФ, Московский государственный университет при поддержке РАН.