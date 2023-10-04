В Москве открыли прием заявок на кадетскую спартакиаду

Спартакиада будет проходить с октября 2023 года по май 2024 года

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Прием заявок на ежегодную кадетскую спартакиаду открылся в Москве, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"В Москве стартовал прием заявок на спартакиаду кадет. Она будет проходить с октября 2023 года по май 2024 года. Принять участие в ней могут ученики 7-11-х кадетских классов образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки Москвы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что команда участников должна состоять из 10 человек - мальчиков и девочек, их соотношение определяет офицер-воспитатель. Для команд подготовлено семь испытаний комбинированной эстафеты: бег, метание гранаты, неполная разборка макета автомата АК-74 и его сборка. Команды ждут и задания на скорость, например, надеть общевойсковой защитный комплект, перенести раненого с использованием плащ-палатки. Спартакиада проводится в четыре этапа: отборочный, межрайонный, окружной, городской, победителей определят в каждой параллели с седьмого по 11-й класс.

Для участия в соревнованиях надо пройти регистрацию на сайте московского центра "Патриот.Спорт" до 12 октября.