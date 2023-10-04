Вузы зачислили 4 тыс. студентов на программы новой системы образования

Как сообщили в Минобрнауки РФ, это 100% выполнения контрольных цифр приема

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российские вузы в рамках пилотного проекта, связанного с совершенствованием системы высшего образования, зачислили более 4 тыс. студентов, сообщил замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев.

"Каковы результаты приема в рамках пилотного проекта, который по указу президента реализуют шесть государственных вузов. Они разработали более 100 новых экспериментальных программ базового высшего образования, специализированного высшего образования и профессионального образования аспирантуры. На эти программы в рамках пилотного проекта принято 4 044 человека - 100% выполнения контрольных цифр приема, что очень важно. Конечно, опасения были, как будут восприняты новые, пока еще непривычные программы", - сказал он на заседании комитета Государственной думы по науке и высшему образованию. Он добавил, что на эти программы на платной основе приняли еще 251 человека.

Афанасьев напомнил, что сроки внедрения национальной модели российского высшего образования -1 сентября 2025 года.

12 мая президент РФ подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023-2026 учебных годах в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете (БФУ) им. Иммануила Канта и Томском государственном университете (ТГУ). Согласно документу, в новой системе устанавливается базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное - аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составят: в базовом высшем - от четырех до шести лет, в магистратуре - от одного до трех лет. Как ранее сообщал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, в этом году на новые стандарты переведены 111 специальностей.