В Москве с помощью сервиса "По пути" совершили уже 1,2 млн поездок за два года

В настоящее время по сети работают 50 автобусов, и еще 10 - по территории инновационного центра "Сколково"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Пассажиры в Москве совершили уже 1,2 млн поездок с помощью сервиса "По пути" за два года его работы. Об этом журналистам сообщил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Николай Асаул.

По его словам, сегодня исполняется два года с момента запуска сервиса. В октябре 2021 года по поручению мэра Москвы был запущен первый инновационный вид транспорта - перевозки по требованию. Это удобно для районов с низкой плотностью проживания, где узкие дороги и не всегда могут проехать обычные автобусы.

"Мы направляем вот такие автобусы малого класса, которые подстраиваются под запросы жителей и, соответственно, оперативно приезжают по заявке, которая направляется через мобильное приложение. Через сервис "Московский транспорт" можно указать точку отправления и желаемую точку прибытия. <...> Данный сервис пользуется большой популярностью среди пассажиров. Уже за 2 года 1,2 млн поездок совершено", - сказал Асаул.

Он добавил, что после поездки можно оставить отзыв. Специалисты внимательно рассматривают обращения пассажиров и в какие направления целесообразно дальнейшее развитие. Два года назад этот сервис начинался от станции метро "Прокшино", в дальнейшем добавилась станция "Бунинская аллея", остановки МЦД и инновационный центр "Сколково". Сервис "По пути" работает с 05.30 до 23:00.

"За период работы мы наблюдаем увеличение пассажиропотока на 26%. <...> В настоящее время по сети работают 50 автобусов, и еще 10 - по территории инновационного центра "Сколково", - добавил Асаул.