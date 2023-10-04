В Югре впервые запустили онлайн-биржу вакансий для медиков в Telegram

По словам главы департамента здравоохранения округа Алексея Добровольского, а регионе необходимы акушеры-гинекологи, терапевты и педиатры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 октября. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ впервые запустил электронную биржу вакансий для медиков в Telegram для легкого поиска работы в регионе и оперативного трудоустройства в больницы. Регион нуждается в акушерах-гинекологах, терапевтах и педиатрах, сообщил в своем Telegram-канале глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

"Продолжаем искать профессионалов в команду югорских врачей, чтобы достичь 100% обеспеченности медицинским кадрами. Одним из инструментов решили использовать электронную биржу. Запускаем в Telegram в работу чат-бот @mk_hmao_bot, который систематизирует информацию об актуальных медицинских вакансиях по каждой медицинской организации региона", - написал Добровольский.

По его словам, сегодня в Югре трудятся 33 187 медицинских работников, включая 8 733 врачей, 22 180 средних медицинских работников, 2 274 младших медицинских работника. На 10 тыс. населения приходится 50,5 врачей и 128,2 средних медработников. "Укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом в первичном звене составляет 94,2% и 97,4% соответственно. Вместе с тем сегодня у нас еще есть потребность и вакансии. Самые востребованные - это акушеры-гинекологи, врачи-терапевты участковые и врачи-педиатры", - отметил Добровольский.

Ранее он сообщал, что в регионе по итогам нынешнего года намерены трудоустроить 216 медиков - выпускников высших учебных заведений. Это в два раза больше, чем в прошлом году. При этом в 2024 году запланировано увеличение приема на обучение по программам среднего профессионального медобразования за счет бюджета округа на 38,5%. В свою очередь губернатор Югры Наталья Комарова отмечала, что в 2024 году в регионе начнет работу централизованная рекрутинговая служба в здравоохранении. Одна из ключевых ее задач - обеспечить больницы квалифицированными врачами.

В настоящее время в Югре подготовка врачей осуществляется в Сургутском госуниверситете и Ханты-Мансийской медакадемии. Подготовка ведется по двум направлениям специалитета и 36 направлениям аспирантуры и ординатуры. Подготовка среднего медперсонала осуществляется по пяти специальностям в девяти образовательных организациях Югры. Кроме того, в 2024 году для выпускников в школах Нефтеюганска и Нягани планируется открыть дополнительные медицинские классы.