4 октября, 09:53

В ООН назвали отвратительными акты сожжения Корана

Как отметил верховный комиссар по правам человека Фолькер Тюрк, преднамеренные провокации призваны вносить разногласия между странами и сообществами

МАДРИД, 4 октября. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал отвратительными акты сожжения Корана и выразил мнение, что такие инциденты вызывают раскол между странами.

Читайте также
Мнение
Сожжение Корана: почему власти Швеции вновь это допустили

"Расизм и дискриминация, особенно в отношении женщин и девочек, снова набирают обороты в результате согласованного противодействия значительному и очень важному прогрессу, достигнутому за десятилетия", - отметил Тюрк на мероприятии в МИД Испании. "Преднамеренные провокации, такие как недавние и отвратительные случаи сожжения Корана, призваны вносить разногласия между странами и сообществами", - считает он.

Летом в Швеции и Дании прошло несколько акций сожжения Корана. Их организатором в Швеции выступал политический активист иракского происхождения Салван Момика, в Дании - праворадикальная группа "Датские патриоты". Акции вызвали возмущение мусульман по всему миру и спровоцировали нападения на дипломатические представительства Швеции в ряде стран Ближнего Востока. Они также негативно отразились на отношениях Швеции и Турции, власти которой еще не одобрили заявку Стокгольма на вступление в НАТО. 

Теги:
ШвецияДания
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация