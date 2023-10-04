В ООН назвали отвратительными акты сожжения Корана

Как отметил верховный комиссар по правам человека Фолькер Тюрк, преднамеренные провокации призваны вносить разногласия между странами и сообществами

МАДРИД, 4 октября. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал отвратительными акты сожжения Корана и выразил мнение, что такие инциденты вызывают раскол между странами.

"Расизм и дискриминация, особенно в отношении женщин и девочек, снова набирают обороты в результате согласованного противодействия значительному и очень важному прогрессу, достигнутому за десятилетия", - отметил Тюрк на мероприятии в МИД Испании. "Преднамеренные провокации, такие как недавние и отвратительные случаи сожжения Корана, призваны вносить разногласия между странами и сообществами", - считает он.

Летом в Швеции и Дании прошло несколько акций сожжения Корана. Их организатором в Швеции выступал политический активист иракского происхождения Салван Момика, в Дании - праворадикальная группа "Датские патриоты". Акции вызвали возмущение мусульман по всему миру и спровоцировали нападения на дипломатические представительства Швеции в ряде стран Ближнего Востока. Они также негативно отразились на отношениях Швеции и Турции, власти которой еще не одобрили заявку Стокгольма на вступление в НАТО.