4 октября, 09:49

В Москве на Осенней улице заменили дорожное покрытие

Ремонт был необходим из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Специалисты заменили более 40 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия на Осенней улице в Москве, сообщил Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.

"Заменили дорожное покрытие на Осенней улице в районе Крылатское. Она расположена между Рублевским шоссе и проспектом Маршала Жукова. Всего обновили более 42 тыс. кв. м дорожного покрытия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в работах участвовали 25 специалистов и 14 единиц спецтехники. Ремонт был необходим из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Кроме того, истек гарантийный срок службы полотна: последний раз его меняли в 2018 году.

В сообщении уточняется, что работы проводили в ночное время с частичным ограничением движения, в ближайшее время будет нанесена дорожная разметка из долговечных износостойких материалов. "На завершающем этапе сверху нанесем специальные микроскопические стеклошарики. Они повышают светоотражающие свойства разметки и улучшают ее видимость в темное время суток", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация