В вузы новых регионов России приняли более 24 тыс. человек

Всего там предусмотрено 37 тыс. бюджетных мест

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Более 24 тыс. человек приняты в вузы новых регионов РФ, всего там предусмотрено 37 тыс. бюджетных мест, сообщил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.

"Всем образовательным организациям высшего образования по согласованию с руководством этих регионов было установлено 37 089 бюджетных мест. И в том числе из этих 37 тыс. мест 12 тыс. было установлено на инженерные направления подготовки. При всех сложностях приемная кампания успешно проходит, она близится к завершению, к настоящему времени по имеющимся данным принято более 24 тыс. человек", - сказал он на заседании комитета Государственной думы по науке и высшему образованию.

Кроме того, в вузы новых регионов также поступили 800 человек в рамках квоты для участников специальной военной операции и членов их семей. Еще 300 человек поступили по квоте целевого приема.

Афанасьев также отметил, что выбор специальностей у абитуриентов новых регионов примерно такой же, как и по всей России: самыми популярными направлениями оказались информационные технологии, медицина, образование, строительство.