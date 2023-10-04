В ЛНР впервые вручили нагрудный знак "Почетный донор России"

Всего в республике звания получат 132 человека

ЛУГАНСК, 4 октября. /ТАСС/. Жители Луганской Народной Республики (ЛНР) впервые получили нагрудный знак "Почетный донор России", сообщила в Telegram-канале министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

"Сегодня в Луганской Народной Республике большое историческое событие - впервые вручили нагрудный знак "Почетный донор России". Всего в республике вручат 132 первых нагрудных знака "Почетного донора России", - написала она.

Пащенко рассказала, что звание "Почетный донор России" присвоено жителям городов Луганск, Красный Луч, Алчевск, Свердловск, Краснодон, Стаханов, Перевальск, Антрацит, Лутугино, Ровеньки и Брянка. "Стоит отметить, что в 2022 году в ЛНР сдали кровь 36 951 донор. За восемь месяцев 2023 года - 24 759 донора", - рассказала она.