4 октября, 10:01,
обновлено 4 октября, 10:20

Путин выступит на пленарной сессии олимпиады по финансовой безопасности

Она пройдет в Сочи

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду примет участие в пленарной сессии мероприятий международной олимпиады по финансовой безопасности в Сочи. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент работает в Сочи. Совсем скоро он будет на территории Сириуса, где начнет свою работу с участия в пленарной сессии мероприятий в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности", - сказал представитель Кремля.

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Как отметил Песков, эта олимпиада проводится среди школьников и студентов, а участники мероприятия "уже в третий раз собираются в Сириусе". "Там и представители регионов, имею в виду молодежь, школьники и студенты. Есть участники и [из] зарубежных стран", - сказал пресс-секретарь президента.

Песков отметил важность этого мероприятия, указав, что президент "выступит перед участниками финального этапа международной олимпиады и потом, при необходимости, ответит на вопросы ребят".

Представитель Кремля также подчеркнул, что на этом мероприятия главы государства в Сириусе не закончатся. Далее Путин проведет заседание попечительского совета фонда "Талант и Успех" в формате видеоконференции. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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