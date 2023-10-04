Путин выступит на пленарной сессии олимпиады по финансовой безопасности

Она пройдет в Сочи

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду примет участие в пленарной сессии мероприятий международной олимпиады по финансовой безопасности в Сочи. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент работает в Сочи. Совсем скоро он будет на территории Сириуса, где начнет свою работу с участия в пленарной сессии мероприятий в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности", - сказал представитель Кремля.

Как отметил Песков, эта олимпиада проводится среди школьников и студентов, а участники мероприятия "уже в третий раз собираются в Сириусе". "Там и представители регионов, имею в виду молодежь, школьники и студенты. Есть участники и [из] зарубежных стран", - сказал пресс-секретарь президента.

Песков отметил важность этого мероприятия, указав, что президент "выступит перед участниками финального этапа международной олимпиады и потом, при необходимости, ответит на вопросы ребят".

Представитель Кремля также подчеркнул, что на этом мероприятия главы государства в Сириусе не закончатся. Далее Путин проведет заседание попечительского совета фонда "Талант и Успех" в формате видеоконференции.