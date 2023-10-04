В Минобрнауки назвали средний балл поступивших в вузы

Он составил 70,38

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Средний балл абитуриентов, которых в этом году зачислили в вузы, немного снизился по сравнению с прошлогодней приемной кампанией и составил 70,38. Об этом сообщил замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев.

"Что касается качественного состава, который приблизительно измеряется средним баллом зачисленных на бюджетные места. Средний балл предварительно на программы бакалавриата и специалитета примерно такой же, как в предыдущем году. В 2022 году он составлял 71,1, в этом году - 70,38 на бюджетные места", - сказал он на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Афанасьев добавил, что в эту приемную кампанию в вузы зачислены 136 человек, которые набрали 300 баллов при сдаче ЕГЭ.

В целом, по словам замминистра, бюджетные места в вузах заполнены на 99,6%. Без учета аспирантуры зачислены более 548 тыс. человек, на платные места - свыше 443 тыс. Наибольшее число абитуриентов по бюджетным направлениям принято на программы по педагогике, информатике и вычислительной технике, клинической медицине, сельскому хозяйству, машиностроению, а также технике и технологии строительства.

Кроме того, правом квоты для участников и ветеранов СВО, а также членов их семей воспользовались около 8,6 тыс. человек.