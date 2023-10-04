Новосибирский педуниверситет выразил готовность увеличить количество бюджетных мест на 15%

Замминистра образования региона Светлана Королькова сообщила, что в области ежегодно отмечается дефицит учителей

НОВОСИБИРСК, 4 октября. /ТАСС/. Материально-техническая база Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ), крупнейшего педвуза за Уралом, позволяет увеличить количество бюджетных мест в вузе на 15% - до 3 тыс. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС ректор НГПУ Алексей Герасев.

Заместитель министра образования Новосибирской области Светлана Королькова сообщила, что в регионе ежегодно отмечается дефицит учителей. В июне этого года общая потребность в педагогических работниках достигала тысячи человек, из них 800 вакансий было закрыто за счет выпускников педуниверситета и педагогических колледжей.

"Мы как федеральное государственное бюджетное учреждение здесь ориентируемся на нашего учредителя. Наша материально-техническая база, ресурсы позволяют нам и дальше наращивать контрольные цифры приема. Если такое решение учредителя будет, то <...> до трех тысяч мы совершенно спокойно можем принимать", - сказал Герасев.

Он добавил, что такая потребность со стороны абитуриентов есть, на сегодняшний день конкурс на бюджетные места в вузе составляет три человека на место. По словам ректора, за последние 6-7 лет количество бюджетных мест в вузе выросло с 1,6 тыс. до 2,4 тыс. "Понимая, что этого количества недостаточно для покрытия всех потребностей нашего основного заказчика - региональной системы образования, мы дополнительно принимаем на условиях внебюджетного обучения порядка 1 тыс. человек ежегодно", - сказал он.

Ректор отметил, что благодаря федеральной программе по модернизации материально-технической базы вузов, педуниверситет получил за два года 365 млн рублей, что позволило обновить учебное, лабораторное оборудование. По его словам, это существенно повысило качество подготовки студентов по программам "физика", "информатика" и "технологии".

По словам Корольковой, на сегодняшний день в регионе порядка 25 тыс. педагогических работников. Выявленную в июне потребность в кадрах - порядка тысячи человек к началу учебного года удалось закрыть за счет выпускников педуниверситета и колледжа, более 50 человек поступили на работу по программе "Земский учитель", около 100 приехали из других регионов, оставшиеся вакансии были закрыты путем перераспределения и увеличения нагрузки.