В Бельгии сообщили, что примут на лечение пострадавших от взрыва в Степанакерте

Глава МИД Аджа Лябиб отметила, что специалисты по тяжелым ожоговым травмам отправляются в Ереван

БРЮССЕЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Бельгия направила в Армению группу специалистов по тяжелым ожогам для оказания помощи пострадавшим при взрыве в бензохранилище в Степанакерте (Ханкенди), королевство также примет на лечение некоторых пострадавших, написала в соцсети X (бывший "Твиттер") глава МИД Бельгии Аджа Лябиб.

"Бельгийский ответ на просьбу помощи Армении в результате взрыва хранилища горючего в Нагорном Карабахе. Группа спасателей - специалистов по тяжелым ожоговым травмам отправляется в Ереван. Ряд пострадавших будут перевезены и приняты на лечение в Бельгии", - заявила она.

25 сентября вечером в бензохранилище возле трассы Степанакерт - Аскеран произошел взрыв. Погибло более 170 человек. Причины случившегося пока не известны. Большое число погибших и раненых было обусловлено скоплением около бензохранилища людей, которые пытались выехать в Армению.