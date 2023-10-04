Песков считает, что в России нужно проводить проверки готовности к ЧС

Пресс-секретарь президента РФ признался, что в Кремле "на себе не ощутили" проведение проверки системы оповещения

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Проверки готовности к чрезвычайным ситуациям в России необходимы, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не только уместно, это необходимо", - сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос, уместно ли проведение в нынешних условиях технической проверки готовности системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Песков в качестве примера привел Японию, которая "живет в условиях повышенной сейсмоопасности". "Там регулярно проводится учения по экстренной эвакуации зданий и так далее, к этому привыкли все, начиная от малых детей в детских садах и кончая стариками", - сказал он. По мнению представителя Кремля, учения в других областях, в других сферах тоже "абсолютно необходимы".

Песков признался, что в Кремле "на себе не ощутили" проведение проверки системы оповещения.

Ранее в МЧС сообщили, что утром в среду во всех регионах России пройдет комплексная техническая проверка готовности системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Во время плановых проверок должны включаться сирены, задействуются телевизионные каналы и радиовещательные станции. В МЧС пояснили, что такая проверка позволяет объективно проверить работоспособность средств оповещения, а также оценить готовность дежурного персонала, уполномоченного на запуск систем оповещения населения. Она необходима, чтобы удостовериться в работоспособности всех имеющихся систем для своевременного доведения сигналов и информации до населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.