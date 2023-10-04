В Вологде завершили реставрацию фасадов колокольни Софийского собора

Специалисты областного комитета по охране объектов культурного наследия сообщили, что колокольня требует третьего этапа восстановительных работ

ТАСС, 4 октября. Специалисты завершили наружную реставрацию колокольни Софийского собора в Вологде, рассказала ТАСС генеральный директор Вологодского музея-заповедника Юлия Евсеева.

"Работы выполнены полностью, все успели сделать [до наступления сезона дождей и холодов]. Сейчас памятник выглядит замечательно - белоснежная колокольня. Были привлечены промышленные альпинисты, которые имеют навыки работы и на высоте, и реставрации. Сначала проводилась расчистка поврежденных красочных слоев, потом противогрибковая обработка, грунтовка, шлифовка и покраска. Это выполнено по всему объему колокольни до яруса звона", - рассказала ТАСС руководитель музея.

В прошлый раз наружные реставрационные работы проводили в 2018-2020 годах, но их выполнили некачественно, поэтому потребовалось провести их повторно. Средства вернули, реставрацию в этом году проводили в основном на них. По итогам конкурса ее выполнила вологодская компания "Арткомпани".

"Сейчас все приведено в порядок. Но эксперты, в том числе специалисты областного комитета по охране объектов культурного наследия, схожи во мнении, что колокольня требует третьего этапа реставрационных работ. Он был запланирован проектной документацией от 2017-2018 годов, предусматривает устройство отмостки, осушение цоколя. В цоколе мы планировали открыть небольшой сувенирный магазин и кассовый зал. А отмостка позволит предотвратить проникновение грунтовых вод. Они находятся достаточно близко, и река тоже. Определенная проблема есть, когда идет подсос воды и разрушение красочных слоев на нижних ярусах колокольни. Отмостка, обустройство теплых полов и регулируемой системы отопления позволит сохранить памятник", - сказала директор.

По ее словам, заявку на третий этап реставрации подали в Департамент культуры Вологодской области. Стоимость работ составляет около 16 млн рублей. Помимо отмостки и работ в цоколе предусмотрели комплексные работы по монтажу охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдению.

Масштабную реставрацию Вологодского кремля планируют провести в ходе подготовки к 880-летию Вологды, которое будет отмечаться в 2027 году. Как отмечал ранее губернатор Олег Кувшинников, в восстановлении нуждаются 19 из 20 объектов кремля, инвестиции - порядка 4,5 млрд рублей. Работы затронут Софийский собор, храмовую колокольню, каменные стены, башни и корпуса. Сейчас там расположены экспозиции, хранилища и реставрационные мастерские Вологодского музея-заповедника. Объекты находятся в ограниченно работоспособном состоянии, не приспособлены к приему маломобильных посетителей. Требуется создание специализированного фондохранилища, благоустройство внутренней территории.

О Вологодском кремле

Кремль в Вологде заложен в 1566 году по указу Ивана Грозного. Царь планировал возвести кремль вдвое больше московского и разместить в растущей Вологде свою северную резиденцию. К 1820-м годам стены и башни крепости разобрали. Сейчас кремлем называют укрепленный комплекс Архиерейского двора внутри крепостных сооружений. Ансамбль состоит из 20 построек XVI-XIX вв. - храмов, палат, крепостных стен, все они являются памятниками федерального значения, из них 19 нуждаются в реставрации. Воскресенский собор отреставрировали ранее за счет благотворителей и передали Русской православной церкви. Колокольня Софийского собора - объект культурного наследия федерального значения и один из символов города, с высоты которого открывается вид на город, реку Вологду и Спасо-Прилуцкий монастырь. В колокольне сохранены уникальная коллекция колоколов и старейший часовой механизм.