Абитуриентам могут разрешить менять вузы в ходе приемной кампании

С таким предложением выступило Минобрануки РФ

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Минобрнауки России предлагает разрешить абитуриентам в ходе приемной кампании менять вузы и подавать документы на поступление несколько раз, в зависимости от шансов пройти по конкурсу. Об этом сообщил замминистра Дмитрий Афанасьев.

"Мы сейчас предложили следующий ход. С 2024-2025 года проводить федеральную приемную кампанию, в рамках которой абитуриент будет выставлять свои приоритеты <…>. Соответственно, процедура зачисления превращается в многоступенчатую. Если он по рейтингам не проходит в вуз своего первого приоритета, ему предлагается второй приоритет и так далее, пока он наконец не приобретает зачисление в конкретный вуз. Если абитуриент будет видеть свои рейтинги и свои шансы на зачисление не в момент окончания подачи документов, а уже в ходе самой приемной кампании, он может изменить свой выбор и сможет, например, отказавшись от того вуза, в который он не поступит, переложить свое заявление в другой вуз, соблюдая правило пять на пять", - сказал он на заседании комитета Государственной думы по науке и высшему образованию.

Сейчас студенты могут подавать заявления в пять вузов на пять специальностей в каждом, но не могут менять их в рамках приемной кампании.