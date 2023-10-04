Автобус для Арктики успешно прошел испытания на пересеченной местности

Он проехал по специальному полигону свыше 900 км в течение 10 рабочих дней и преодолел траншею глубиной около трех метров и на метр заполненную водой, рассказал руководитель проекта, директор НИИ "Опытное машиностроение" ЮУрГУ Рамиль Закиров

ЧЕЛЯБИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Арктический автобус, который создает автомобильный завод "Урал" совместно с Южно-Уральским государственным университетом (ЮУрГУ), успешно прошел испытания на пересеченной местности, проехав по специальному полигону свыше 900 км. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта, директор НИИ "Опытное машиностроение" ЮУрГУ Рамиль Закиров.

"Полигонные испытания ходовой части прошли успешно. А это один из важнейших этапов. К примеру, нам важно было узнать, как поведет себя машина на колесах низкого давления, отвечающих за проходимость именно при перемещении в затрудненных условиях. Это важно, потому что в тех территориях, для которых она предназначена, путь нередко пролегает именно по болотистой местности. Машина хорошо себя показала в эксплуатации, у этой техники большое будущее", - сказал собеседник агентства.

По его словам, испытания проходили на полигоне аэродрома "Калачево". В течение 10 рабочих дней автобус прошел более 900 км. Рядом с водителем находился инженер Центра виброиспытаний и мониторинга состояния конструкций ЮУрГУ Кирилл Хорошевский, который контролировал поведение машины, преодолевшей полосу препятствий, в том числе траншею глубиной около трех метров и на метр заполненную водой. Критических отклонений выявлено не было.

Инженер отметил, что от водителей был получен положительный отзыв об управляемости, комфорте вождения и пребывания в машине. В дальнейшем машина пройдет приемочные испытания на автомобильном заводе "Урал".

Транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров по временным дорогам, зимникам, при температуре воздуха до 50 градусов мороза. Благодаря применению широкопрофильных шин низкого давления арктический автобус обеспечивает низкое удельное давление на опорную поверхность.

ЮУрГУ основан в 1943 году как Челябинский механико-машиностроительный институт, с 1997 года - Южно-Уральский государственный университет. Университет сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.