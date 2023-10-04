4 октября, 11:00

В России в связи с техническом сбоем затруднена регистрация автомобилей

Причины сбоя устанавливаются

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Сбой произошел в работе федеральной информационной системы Госавтоинспекции России, поэтому регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений затруднена. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В настоящее время в связи с техническим сбоем в работе федеральной информационной системы Госавтоинспекции России регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений затруднены", - сказал собеседник агентства.

По его словам, причины сбоя устанавливаются. Устранить неполадки пытаются профильные специалисты. 

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