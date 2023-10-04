В США проведут проверку систем экстренного оповещения о чрезвычайных ситуациях

Проверка пройдет в два этапа

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) проведет в среду всеобщую проверку системы экстренного оповещения населения.

"FEMA совместно с Федеральной комиссией по связи (FCC) проведет общенациональное тестирование системы экстренного оповещения и системы экстренного беспроводного предупреждения 4 октября", - указано в заявлении, размещенном на сайте агентства.

Уточняется, что проверка пройдет в два этапа. В рамках первого из них на мобильные телефоны будут разосланы экстренные оповещения следующего содержания: "Это проверка национальной системы беспроводного оповещения. Не предпринимайте никаких действий". Сообщения будут отображаться на английском или испанском языке в зависимости от языковых настроек конкретного устройства.

Второй этап будет включать трансляцию по радио и телевидению сообщения: "Это общенациональная проверка системы экстренного оповещения, которая проводится в США FEMA с 14:20 до 14:50 по времени Восточного побережья [с 21:20 по 21:50 мск]. Это только проверка. От населения не требуется никаких действий".

Тестирование проводится с целью обеспечения бесперебойной работы систем экстренного оповещения в случае природных катастроф, терактов и других угроз общественной безопасности.