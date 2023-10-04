В ЛНР открыли первый Дом Юнармии

Он появился на базе школы №17 имени Валерия Брумеля

ЛУГАНСК, 4 октября. /ТАСС/. Первый дом Всероссийского детско-юношеского движения "Юнармия" открылся в городе Луганске Луганской Народной Республики (ЛНР) на базе школы №17 имени Валерия Брумеля. Об этом сообщил журналистам директор школы Вадим Благушин.

"Наша школа активно работает в военно-патриотическом воспитании. <…> Лучше, чем Юнармия, нельзя придумать для военно-патриотического воспитания. Наша школа была выбрана как первый Дом Юнармии, потому что здесь находится самое большое [крыло Юнармии] - 80 человек - юнармейцев", - сказал он.

Решение об открытии Дома Юнармии на базе школы было принято на заседании главного штаба движения. На торжественном мероприятии, посвященном его открытию, первый заместитель начальника главного штаба Юнармии Виктор Кауров вручил соответствующий сертификат учебному учреждению.