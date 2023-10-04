Комитет Думы поддержал льготы добровольцам Росгвардии при поступлении в вузы

Законопроект предлагает прописать в законе "Об обороне", что добровольческие формирования могут создаваться Росгвардией по решению президента России

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по науке и высшему образованию поддержал принятие в первом чтении законопроекта о праве Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. Одно из нововведений инициативы направлено на распространение на таких добровольцев льгот при поступлении в вузы и колледжи, комитет выступает соисполнителем по проекту.

Законопроект был внесен в Думу группой депутатов и сенаторов в сентябре в пакете с еще четырьмя инициативами, которые направлены на право Росгвардии иметь в своем составе собственные добровольческие формирования. При этом на таких добровольцев будут распространяться льготы, действующие сегодня для других военнослужащих и участников добровольческих формирований. В частности, проект вносит изменения в закон "Об образовании", согласно которым добровольцы Росгвардии получают право на обучение в вузах (по программам бакалавра и специалитета) за счет бюджета в пределах отдельной квоты. Кроме того, пребывание в добровольческих формированиях Росгвардии предлагается отнести к индивидуальным достижениям при поступлении в вузы и колледжи. Сегодня такие льготы предоставляются военнослужащим по призыву и по контракту, мобилизованным и участникам добровольческих формирований, содействующим Вооруженным силам РФ в выполнении возложенных на них задач в ходе спецоперации.

Как ранее отмечал один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, нововведения предполагают, что добровольческие части Росгвардии "ничем не будут отличаться от таких же формирований Минобороны", а правовые и социальные гарантии для таких добровольцев будут полностью соответствовать тем, что положены сегодня добровольцам Минобороны.

О законопроекте

Законопроект предлагает прописать в законе "Об обороне", что добровольческие формирования могут создаваться Росгвардией по решению президента России. Такие формирования смогут быть привлечены для выполнения отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, а также в случае введения режима контртеррористической операции, а также при использовании войск нацгвардии за пределами РФ.

Устанавливается также, что порядок поступления граждан в такие формирования будет определяться ведомственными актами Росгвардии. Кроме того, в Росгвардии будут определять численность таких добровольческих формирований, организацию их работы и районы действий, а также стоящие перед ними задачи, срок использования таких формирований. Согласно законопроекту для поступления в создаваемые Росгвардией добровольческие формирования граждане будут заключать соответствующие контракты.

Согласно инициативе добровольцам Росгвардии предлагается предоставлять бесплатную юридическую помощь, приостанавливать в их отношении арбитражное, гражданское, административное судопроизводство и исполнительное производство на период их пребывания в формированиях. Соответствующие изменения вносятся в законы "Об исполнительном производстве", "О бесплатной юридической помощи в РФ", в Арбитражный и Гражданский процессуальные кодексы РФ.