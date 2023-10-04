Суд запретил Okko.tv транслировать песню "К черту любовь" из-за нарушений авторских прав

Компанию также обязали выплатить композитору Олегу Влади компенсацию в 50 тыс. рублей

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области обязал Okko.tv удалить запись концерта LOBODA SuperStar 2020, размещенную на интернет-ресурсе компании, из-за нарушения авторских прав композитора Олега Влади. Об этом ТАСС рассказала юрист Валерия Рытвина, представляющая интересы истца.

"Суд частично удовлетворил наши требования, обязав ООО "Окко" удалить с сайта Okko.tv запись концерта LOBODA SuperStar 2020 после вступления решения по данному делу в законную силу", - сказала она. Также компанию обязали выплатить Влади компенсацию в 50 тыс. рублей.

Изначально композитор требовал 500 тыс. рублей.

В суде ТАСС подтвердили, что иск Влади к ООО "Окко" и ИП Светлана Лобода удовлетворен частично, отказавшись от дальнейших комментариев.

Запись концерта была размещена на Okko.tv в мае 2022 года. Там транслировалась песня "К черту любовь" в исполнении Светланы Лободы. Автором текста и музыки является Олег Влади. Он потребовал от ООО "Окко" удалить запись концерта, но этого сделано не было, тогда композитор обратился в суд.

Комментарием ООО "Окко" ТАСС пока не располагает.