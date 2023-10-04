Воробьев подтвердил решение транспортной проблемы Жуковского после ремонта дороги

Речь идет о реконструкции улицы Туполева, где был построен подземный тоннель для транзитного транспорта

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил решение одной из транспортных проблем наукограда Жуковский после проведенного там ремонта дороги. Об этом сообщает пресс-служба губернатора по итогам его рабочей поездки в наукоград.

Речь идет о завершившейся в прошлом году реконструкции местной улицы Туполева, где также был построен подземный тоннель для транзитного транспорта, следующего из Москвы в соседний город Раменское и обратно. Воробьев сам сел за руль машины и проехал по реконструированной дороге. "Мы едем по улице Туполева, важную дорогу сделали, жители довольны, и решения грамотные", - сказал Воробьев. Он напомнил, что в настоящее время на одном из участков дороги, примыкающей к проходным Летно-исследовательского института имени М. М. Громова, продолжается "расширение узких мест, чтобы сообщение между Жуковским и Раменским было беспрепятственным, и люди могли там спокойно передвигаться, ездить". "Когда-то это была одна из самых страшных дорог по причине того, что стояла намертво, сейчас ничего не стоит", - подчеркнул Воробьев.

В пресс-службе напомнили, что работы по реконструкции дороги общей протяженностью 2,7 км велись в рамках профильного нацпроекта. "Улица Туполева является ключевым связующим звеном между Жуковским и Раменским, реконструкция велась пять лет, в ходе реализации проекта она была расширена с 2 до 4-6 полос, построен тоннель под площадью Громова протяженностью 712 м, развязки", - пояснили в пресс-службе. Кроме того, движение там стало бессветофорным, что также позволяет не скапливаться пробкам в часы пик.

Подмосковный наукоград Жуковский расположен в 20 км юго-восточнее столицы и считается центром авиационной науки и техники страны благодаря расположенным там крупнейшим в России отраслевым предприятиям. Кроме того, там один раз в два года проходит авиационно-космический салон "МАКС", действует в Жуковском и международный аэропорт.

В свою очередь, глава города Юрий Прохоров пояснил ТАСС, что еще одним крупным дорожным проектом, который позволит сократить время в пути от Москвы до Жуковского почти на 1,5 часа в пиковые часы, станет открытие объездной дороги вдоль федеральной трассы М-5 "Урал". "Она пройдет в стороне от нескольких поселков Раменского и Люберецкого округов, причем движение по ней будет без светофоров и снижения скорости, которое требуется в населенных пунктах", - заметил Прохоров.