4 октября, 11:47

В Новосергеевке в Приамурье сняли карантин по АЧС

Новых случаев африканской чумы свиней в селе не выявили

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 октября. /ТАСС/. Карантин по африканской чуме свиней (АЧС), который был введен в двух селах Приамурья больше месяца назад, сняли в селе Новосергеевка Серышевского района. Об этом сообщили в региональном управлении ветеринарии.

"Карантин по африканской чуме свиней снят в селе Новосергеевка Серышевского района. В настоящее время в очаге и селах, попавших в угрожаемую зону и зону наблюдения, завершены все необходимые мероприятия. Новых случаев АЧС не выявлено", - говорится в сообщении. АЧС была установлена в радиусе 5 км от очагов. В нее попали села Ровное Благовещенского округа и Паруновка Серышевского района.

29 августа сразу две вспышки АЧС были выявлены в селах Усть-Ивановка Благовещенского округа и Новосергеевка Серышевского района. В обоих случаях владельцы завезли животных в регион без необходимых документов и без предупреждения ветеринарных служб. О сроках снятия карантина во втором селе не сообщается. 

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