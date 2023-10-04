В регионах РФ планово протестировали систему оповещения при ЧС

Сигнал также прошел по радио- и телеэфирам

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Проверка систем оповещения населения при ЧС прошла в плановом режиме в регионах России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Систему оповещения планово протестировали в регионах России. Сигнал также прошел по радио- и телеэфирам", - говорится в сообщении.

Масштабная проверка была проведена с запуском сирен и громкоговорителей, а также замещением эфира общероссийских теле- и радиоканалов. В МЧС подчеркнули, что система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Данный комплекс мероприятий позволяет объективно проверить работоспособность средств оповещения, а также оценить готовность дежурного персонала, уполномоченного на запуск систем оповещения населения.

С 1 сентября местные власти обязаны проводить такие проверки два раза в год.