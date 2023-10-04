В МВД в связи с неполадками попросили воздержаться от посещения МРЭО ГИБДД

Из-за технического сбоя увеличилось время предоставления госуслуги по регистрации автомобилей и мотоциклов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. МВД России в ближайшие часы просит граждан воздержаться от посещения регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД, где произошел технический сбой, из-за чего увеличилось время предоставления государственной услуги по регистрации автомобилей и мотоциклов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

"В связи с возникшими неполадками увеличено время предоставления государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств. Просим граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы", - сказали в пресс-центре.

В ведомстве добавили, что специалисты профильных подразделений МВД России принимают меры к устранению причин технического сбоя в работе информационных ресурсов, обеспечивающих деятельность межрайонных регистрационных подразделений Госавтоинспекции. "О возобновлении оказания подразделениями Госавтоинспекции государственных услуг в полном объеме будет сообщено дополнительно", - добавили в ведомстве. Все обратившиеся граждане смогут получить требуемые им госуслуги после восстановления работы сервиса вне зависимости от графика выходных в режиме работы "до последнего клиента", заверили в МВД.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что в связи с техническим сбоем в работе федеральной информационной системы Госавтоинспекции России регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений затруднены.