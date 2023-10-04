Кабулов заявил о разрешении ситуации с утерей паспортов делегатами "Талибана" в Москве

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану отметил, что ранее у них украли барсетку и паспорта

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Ситуация с утерей паспортов в Москве членами делегации запрещенного в России движения "Талибан" была успешно разрешена. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"[Ситуацию с паспортами членов делегации "Талибана"] удалось разрешить очень успешно. МИД и другие [помогли]. У них украли барсетку, паспорта, все это было благополучно разрешено", - сказал Кабулов.

Дипломат не уточнил детали помощи.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что делегация "Талибана" потеряла паспорта в супермаркете "Перекресток" в ТЦ "Европейский".