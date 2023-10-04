В Петербурге заявили о постепенном восстановлении турпотока из-за рубежа

По словам председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергея Корнеева, за минувшие 9 месяцев город посетили 384 тыс. иностранных гостей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Петербург постепенно восстанавливает турпоток из-за рубежа за счет туристов из Китая, Республики Беларусь и Ирана. Об этом журналистам рассказал председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, отметив, что за минувшие 9 месяцев Петербург посетили 384 тыс. иностранных гостей.

"Есть тенденция, и она уже видна, к восстановлению турпотока из-за рубежа - за 9 месяцев Петербург посетили 384 тыс. иностранных гостей. Это на 39% больше, чем в тот же период прошлого года. Ощутимо растет число туристов из Республики Беларусь, из Китая, Ирана", - сказал Корнеев.

От также отметил роль запущенного 1 августа сервиса по оформлению единой электронной визы. В 2019 году проект в экспериментальном режиме уже показал в Санкт-Петербурге неплохие результаты, однако тогда реализации помешала пандемия. На сегодняшний день сервис работает для граждан 55 стран мира, в ближайшее время он также станет доступен на китайском языке.

Тем не менее, подчеркнул Корнеев, основной турпоток Петербургу все еще обеспечивает внутренний туризм. За 9 месяцев 2023 года Петербург посетили около 7,8 млн туристов со всей страны, что на 10% выше прошлогоднего показателя. Он также отметил, что значительную долю занимает событийный туризм, который уже второй год подряд уверенно входит в топ причин приезда в Санкт-Петербург.

"По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, каждый десятый россиянин побывал во время своего отпуска в Петербурге", - отметил Корнеев.