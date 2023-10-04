На юго-западе Москвы планируют ввести в эксплуатацию частный медцентр в 2024 году

В двухэтажном здании разместится зона ожидания и приема посетителей, медицинский блок и зона помещений торговли

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Частный медицинский центр планируют ввести в эксплуатацию на юго-западе Москвы в 2024 году, площадь здания составляет 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

Как отметил глава департамента Сергей Левкин, на юго-западе Москвы в районе Северное Бутово по адресу: Старобитцевская улица, владение 19, корпус 1 возводится частный медицинский центр с торговыми помещениями. Готовность объекта 40%. В настоящее время на объекте выполнены монолитные работы. Строители приступили к возведению фасада. Также продолжаются кровельные работы и устройство внутренних перегородок.

"Медицинский центр будет выполнен в лаконичном стиле и украшен вертикальными профилями. По всему периметру здания предусмотрено остекление. В основе архитектурного решения фасада лежит объем напоминающий молекулу ДНК, что соединяет архитектурную идею облика здания с его функциональным назначением. <...> Ввод объекта в эксплуатацию ожидается в 2024 году", - приводятся в тексте слова Левкина.

Уточняется, что в двухэтажном здании общей площадью 1,2 тыс. кв. м разместится зона ожидания и приема посетителей, медицинский блок и зона помещений торговли. На втором этаже предусмотрены кабинеты персонала и складские площади. На прилегающей территории для посетителей и сотрудников центра предусмотрена открытая парковка на 14 машино-мест.