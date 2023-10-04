Дипломаты удостоверились в надлежащих условиях размещения детей из ЛНР в Белоруссии

Ознакомиться с тем, в каких условиях проходят оздоровление более 40 детей, приехали аккредитованные в Минске дипломаты из Зимбабве, Индии, Катара, КНР, Кубы, Монголии, ОАЭ, Палестины, России, Сирии, а также представители постоянных органов СНГ

НОВОПОЛОЦК /Белоруссия/, 4 октября. /ТАСС/. Дети из Луганской Народной Республики в Белоруссии находятся на законных основаниях и проживают в хороших условиях. Такие выводы сделали аккредитованные в республике дипломаты, которые по приглашению МИД страны посетили Новополоцк, где размещены дети из Донбасса.

"Все законно, я думаю. <...> Обязательно все законно, я думаю", - заявил ТАСС посол Монголии в Минске Батсух Баярсайхан после общения с детьми в одной из школ Новополоцка Витебской области.

Первый секретарь посольства России в Белоруссии Карина Багиева поблагодарила белорусскую сторону "за организацию прекрасного отдыха детей из Лисичанска и Северодонецка Российской Федерации". "Мы очень рады, что наши дети получают такие прекрасные знания в школах, у них прекрасные условия здесь, предоставленные предприятием "Нафтан". К ним великолепное отношение, они чувствуют себя действительно как дома. Мы переговорили с коллегами из других посольств, они тоже отмечают, что для детей создана максимально уютная, максимально гостеприимная обстановка, насколько это можно создать. Поэтому с нашей стороны только искренние слова благодарности, и я надеюсь, что это будет возможность еще и еще организовать такие акции", - сказала она.

"Мы очень благодарны белорусскому государству и правительству за усилия, за то, что приняли детей из пострадавших зон. И надеемся, что еще больше детей смогут выехать из Донбасса. Также мы очень благодарны тем семьям, которые приняли детей, которые почувствовали себя в своей стране", - отметил временный поверенный в делах Катара в Белоруссии Абдулазиз Аль-Кувари.

Советник посольства Палестины Набиль Буршалли, отвечая на вопрос ТАСС о звучащих на Западе обвинениях в адрес Минска в "депортации украинских детей", отметил, что "каждый отвечает за себя". "Но я видел здесь, как принимали этих детей, которые через несколько дней уезжают к себе домой. Это была очень гуманная работа, и для родителей этих детей это была огромная помощь. Я считаю, что это была прекрасно выполненная работа. Любой сосед должен себя также вести", - сказал дипломат.

Во вторник в Новополоцк ознакомиться с тем, в каких условиях в Белоруссии проходят оздоровление более 40 детей из расположенных в ЛНР городов Лисичанск и Северодонецк, приехали аккредитованные в Минске дипломаты из Зимбабве, Индии, Катара, КНР, Кубы, Монголии, ОАЭ, Палестины, России, Сирии, а также представители постоянных органов СНГ. Аккредитованные в Белоруссии дипломаты из стран Запада, обвинявших Минск в "депортации" украинских детей, отказались от приглашения встретиться с детьми Донбасса.

Беспочвенные обвинения

Лично посетить места отдыха детей из Донбасса и пообщаться с ними аккредитованных в стране иностранных дипломатов в конце сентября пригласил заместитель министра иностранных дел республики Юрий Амбразевич. С учетом публично звучащих, в том числе на площадках ООН и от западных политических и государственных деятелей и структур, обвинений Минска в "насильственной депортации украинских детей" замминистра указал на прозрачность работы организаций, оказывающих помощь детям, и соответствие их проектов всем юридическим требованиям, в том числе по вопросам въезда, выезда и пребывания несовершеннолетних в Белоруссии. Вскоре после этого МИД Украины призвал иностранных дипломатов игнорировать приглашение Минска.

Комитет по иностранным делам Европарламента 18 июля утвердил доклад о ситуации в Белоруссии, в котором призвал страны и институты Евросоюза добиваться выдачи ордера Международного уголовного суда в Гааге на арест президента республики Александра Лукашенко за его участие в эвакуации детей из зоны боевых действий на Украине. В конце июня Лукашенко назвал безумными попытки привлечь его к международному суду за прием детей Донбасса для оздоровления в республике.

В сентябре 2022 года госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев сообщал, что в рамках постоянного проекта СГ более 2,1 тыс. детей из ДНР и ЛНР побывали в оздоровительных лагерях в Минской области. В середине сентября 2023 года посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой проинформировал, что с начала конфликта в Донбассе Белоруссия оказывает системную помощь детям региона, более 3,5 тыс. из них прошли лечение и реабилитацию в республике.