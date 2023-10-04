В Британии предложили ежегодно повышать возраст продажи сигарет

В настоящее время в королевстве сигареты разрешено продавать лицам старше 18 лет

ЛОНДОН, 4 октября. /ТАСС/. Правительство Великобритании внесет на рассмотрение парламента законопроект, согласно которому возраст продажи сигарет будет ежегодно увеличиваться на год, чтобы молодые поколения британцев избежали риска пристраститься к курению. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.

"В будущем мы будем повышать возраст курения на один год ежегодно. Это означает, что подросткам, которым сегодня 14 лет, никогда не смогут легально продать сигареты", - сказал глава британского правительства, выступая на съезде правящей Консервативной партии в Манчестере. В настоящее время в Великобритании сигареты разрешено продавать лицам старше 18 лет. Позднее в канцелярии Сунака уточнили, что лица, родившиеся 1 января 2009 года и позже, не смогут приобрести сигареты.

"Когда мы повысили возраст курения до 18 лет, распространенность курения в этой возрастной группе снизилась на 30%. Когда Соединенные Штаты повысили возраст до 21 года, уровень курения в этой возрастной группе снизился на 39%", - указал Сунак. Он добавил, что "курение оказывает огромное давление" на Национальную систему здравоохранения (NHS) и обходится стране в £17 млрд ($20,6 млрд) ежегодно. "У нас есть шанс сократить смертность от рака на четверть, значительно ослабить давление на NHS и защитить наших детей, и мы должны им воспользоваться", - заявил премьер.

В то же время он признал, что не все члены Консервативной партии поддерживают предложение правительства по этому вопросу, в связи с чем при голосовании в парламенте депутаты-консерваторы смогут отдать голос по собственному желанию без риска быть исключенными из фракции тори из-за несоблюдения партийной дисциплины. "Голосование в парламенте будет свободным, как это было ранее в случае с курением в общественных местах и повышением возраста курения до 18 лет", - добавил Сунак. Кроме того, он отметил, что правительство Великобритании готовится ввести ограничения на продажу вейпов среди детей.