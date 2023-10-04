В Курганской области будут выплачивать по 180 тыс. рублей лучшим молодым педагогам

В конкурсе смогут участвовать педагоги до 35 лет со стажем до трех лет из учреждений дополнительного образования, среднего профессионального образования, общеобразовательных и дошкольных учреждений

ТАСС, 4 октября. Ежегодные выплаты в размере 180 тыс. рублей будут получать 100 лучших молодых педагогов в Курганской области. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

"Подписаны документы о введении доплаты 100 лучшим молодым педагогам. По 180 000 рублей ежегодно каждому", - написал он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора, для определения тех, кто получит выплаты, будет проводиться конкурсный отбор. Участвовать в нем смогут педагоги до 35 лет со стажем до трех лет из учреждений дополнительного образования, среднего профессионального образования, общеобразовательных и дошкольных учреждений.

"При оценке кандидатов будут учитываться средний балл диплома, классное руководство, участие в официальных конкурсах профессионального мастерства <…> и в инновационной деятельности образовательной организации в составе рабочих групп. На втором этапе <…> комиссией будет проводиться оценка проектов участников конкурса", - рассказали в пресс-службе.