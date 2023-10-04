В Грузии для ремонта закрыли тоннель на ведущей к границе с Россией дороге

Как сообщили в пресс-службе департамента автомобильных дорог Минрегионразвития республики, для автомобилистов открыт объездной путь

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Департамент автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии из-за ремонтных работ временно закрыл тоннель Девдораки на трассе к границе с Россией. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В автомобильном тоннеле Девдораки, расположенном на 132-135 км автомобильной дороги международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс (Военно-Грузинская дорога - прим. ТАСС), идут работы по восстановлению поврежденной электросистемы, из-за чего временно ограничено движение автотранспорта", - говорится в сообщении. Для автомобилистов открыт объездной путь.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды.