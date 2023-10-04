В Петербурге пансион воспитанниц Минобороны проведет первый выпуск в 2024 году

Заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова сообщила, что в пансионе обучаются девочки из 58 регионов России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Первый выпуск Санкт-Петербургского пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ, действующего с 2019 года, состоится в 2024 году. Об этом сообщила на заседании попечительского совета учебного заведения председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Важной особенностью пансиона является то, что в него могут поступить девочки из всех регионов России, в том числе из самых дальних точек. Теперь уже здесь есть и девочки из наших новых регионов, учатся дочери участников специальной военной операции. В следующем году будет первый выпуск, и уже надо к нему готовиться. Уверена, что те знания, которые они здесь получат, дадут им возможность поступить в самые престижные высшие учебные заведения", - сказала Матвиенко.

Она поручила отследить судьбу каждой девочки первого выпуска пансиона.

Как сообщила на заседании заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова, в пансионе обучаются девочки из 58 регионов России. В их числе 55 воспитанниц, чьи родители являются участниками боевых действий.

"Санкт-Петербургскому пансиону всего лишь четыре года, но в этом году он вышел на полную мощность, идет обучение с 5-го по 11-й класс. Этот год у нас знаковый, будет первый полный выпуск", - отметила она.

По словам Шевцовой, в пансионе выстроена успешная система образования, она идет по четырем направлениям - технологическому, естественно-научному, социально-экономическому, гуманитарному. В пансионе реализуются 45 программ дополнительного образования по различным направлениям.