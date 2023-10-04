Жителям Москвы рекомендовали не выходить на улицу из-за урагана

В городе фиксируются случаи повреждения конструкций и деревьев

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Власти рекомендовали жителям Москвы не выходить на улицу из-за урагана, в столице фиксируются случаи повреждения деревьев.

"По данным синоптиков, местами порывы ветра сейчас достигают 20 м/с. Фиксируются случаи повреждения конструкций и деревьев. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду, а если это необходимо, быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток, наиболее сильными порывы ветра будут до 18:00.