"Директором года" в сфере школьного образования стал Алексей Мокрушин из Калуги

Ему вручат главный приз конкурса - "Большой хрустальный кристалл" - и сертификат на 200 тыс. рублей

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Директор школы № 25 города Калуги Алексей Мокрушин стал победителем конкурса "Директор года", сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на церемонии закрытия конкурса.

"Поздравляю Мокрушина Алексея Николаевича", - объявил министр победителя.

Как ранее сообщили в Минпросвещения, награждение победителя конкурса состоится 5 октября, в День учителя, на сцене Государственного Кремлевского дворца. Ему вручат главный приз конкурса - "Большой хрустальный кристалл" - и сертификат на 200 тыс. рублей.

О конкурсе

Всероссийский профессиональный конкурс "Директор года России" проводится с 2021 года. Он ориентирован на выявление наиболее талантливых и эффективных руководителей общеобразовательных организаций, закрепление образа современного директора школы как лидера педагогического коллектива, успешно реализующего государственную политику в области образования, распространение моделей успешной работы.

На заочный этап конкурса было подано более 1 тыс. заявок. В финальный этап прошли 30 руководителей общеобразовательных организаций из Москвы и Санкт-Петербурга, Владимирской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Тамбовской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской областей, Кабардино-Балкарской и Чеченской республик, республик Бурятия и Саха (Якутия), Донецкой Народной Республики, Алтайского, Краснодарского, Красноярского, Ставропольского и Пермского краев.