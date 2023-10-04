Отказ Баку от встречи в Гранаде и Нобелевская премия по химии. Главные события 4 октября

Отказ Азербайджана от участия в пятисторонней встрече

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался участвовать во встрече в Гранаде 5 октября. По сведениям агентства APA, Баку не видит необходимости обсуждать проблемы региона со странами, расположенными далеко от него. Кроме того, на решение повлияли проармянские заявления Франции и главы Евросовета Шарля Мишеля. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что планировал 5 октября подписать с Ильхамом Алиевым соглашение о мире, и выразил сожаление в связи с его отказом от участия.

Нобелевская премия по химии

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали американцы Мунги Бавенди и Луиc Брюс и россиянин Алексей Екимов. Премию присудили "за открытие и синтез квантовых точек". Письмо с именами лауреатов по ошибке разослали на четыре часа раньше объявления. В Королевской академии наук Швеции заявили, что не знают о причинах инцидента и отметили, что "не придают никакого значения национальности, когда выбирают лауреатов премии".

Попытка прорыва ДРГ в Крыму

Самолеты ВКС РФ пресекли попытку украинской диверсионной группы проникнуть в Крым на быстроходном катере и трех гидроциклах. Одного из участников удалось взять в плен и допросить. Как сообщили в ФСБ, целью группы являлась фото- и видеосъемка участников диверсионной группы на фоне украинского флага на территории республики.

Ужесточение оборота препаратов для прерывания беременности

Министерство здравоохранения России ужесточило оборот препаратов для прерывания беременности. Лекарственные средства мизопростол и мифепристон внесли в перечень предметно-количественного учета.

Продление срока безвизового пребывания в Таиланде

Гражданам РФ, путешествующим в Таиланд по 30-дневному безвизовому штампу, разрешили продлевать срок своего пребывания в стране до 60 дней. Для этого необходимо обратиться в иммиграционную службу с паспортом и заявлением. Стоимость услуги составит 1 900 батов ($50).